Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 bei Ascheberg - 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Münster / Ascheberg (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall am Freitagmorgen (01.05., 7:04 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Ascheberg lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem BMW in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 50-Jährige von der Fahrbahn in die Böschung ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf einem Feld zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen aus Lünen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen.

Die Fahrbahn in Richtung Dortmund muss für die Unfallaufnahme und Bergung noch bis circa 12:00 Uhr gesperrt bleiben.

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