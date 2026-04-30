Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall im Geistviertel - Zwei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (29.04.,09:45 Uhr) haben sich ein 76-Jähriger und eine 21-Jährige nach einem Zusammenstoß mit ihren Fahrrädern an der Straße "Inselbogen" verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Radfahrenden auf dem Fahrradweg der Straße "Inselbogen" in Fahrtrichtung Weseler Straße unterwegs. Mutmaßlich versuchte der 76-jährige Mann, die 21-Jährige zu überholen. Im selben Moment wich die Radfahrerin aufgrund einer Engstelle auf dem Radweg nach links aus. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Radfahrenden stürzten und kollidierten zudem mit einem geparkten Auto. Ersthelfer kümmerten sich um die Gestürzten.

Die 21-Jährige trug bei dem Unfall leichte, der 76-Jährige schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die junge Frau begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

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