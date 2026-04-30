Polizei Münster

POL-MS: Drei Ladendiebe in Haft - Wer in Münster Straftaten begeht, muss mit Konsequenzen rechnen

Münster (ots)

Polizisten haben im Laufe der vergangenen Woche (21.04. und 23.04.) drei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Alle drei Täter sitzen jetzt in Haft.

"Die Haftbefehle sind das Signal: Wer in unserer Stadt Straftaten begeht, muss mit Konsequenzen rechnen. Wir arbeiten mit Ladendetektiven, Staatsanwaltschaft und Justiz Hand in Hand und ziehen die Täter aus dem Verkehr", so die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Bereits am vergangenen Dienstag (21.04.) entwendete ein 21-Jähriger mit algerischer Staatsangehörigkeit bei mehreren Ladendiebstählen in verschiedenen Geschäften Kosmetik, Kleidung und Lebensmittel. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn dabei und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen ihn vor Ort vorläufig fest.

Am Donnerstagmittag (23.04.) klaute ein polizeibekannter 27-Jähriger in einem Kaufhaus an der Ludgeristraße mehrere Parfüms im Wert von mehr als 500 Euro. Den Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit nahmen die Beamten ebenfalls vorläufig fest.

Am Donnerstagabend (23.04.) nahmen Einsatzkräfte einen 22-Jährigen vorläufig fest. Er hatte in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Kreuztor" Zigaretten entwendet. Bei seinem Fluchtversuch schlug und trat er einen Ladendetektiv. Der Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit muss sich nun für einen räuberischen Diebstahl verantworten. Ein weiterer bislang unbekannter Mittäter konnte flüchten.

Ein Richter folgte den Anträgen der Staatsanwältin und erließ Haftbefehl gegen die Männer.

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