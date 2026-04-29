Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter-Fahrerin bei Sturz an der Roxeler Straße in Gievenbeck leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.04., 15:05 Uhr) ist eine 40-jährige Münsteranerin an der Roxeler Straße aufgrund einer Notbremsung mit ihrem E-Scooter gestürzt. Die Polizei ist auf der Suche nach zwei mutmaßlich an dem Unfall beteiligten Radfahrern und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge, befuhr die 40-Jährige mit ihrem E-Scooter die Roxeler Straße in Richtung Münster-Innenstadt, als aus der Niedenstiege zwei männliche Radfahrer kamen und vor ihr die Fahrbahn kreuzten. Die Münsteranerin machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Die Männer hielten an und halfen der 40-Jährigen. Anschließend schickte ein Ersthelfer die Radfahrer irrtümlich weg, sodass sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Beide Radfahrer sollen etwa 60 bis 65 Jahre alt sein. An einem der Räder war ein Anhänger mit einer Fahne angebracht.

Die Polizei bittet nun die bislang unbekannten Unfallbeteiligten und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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