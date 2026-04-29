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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (28.04.) in der Zeit von 11:45 bis 20:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Alerdinckstraße in Mauritz eingebrochen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täter zunächst mehrfach versucht, ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Als das misslang, verschafften sie sich Zugang zu dem Haus, indem sie ein Loch in die Fensterscheibe schlugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen durchsuchten die Unbekannten das Haus, flüchteten jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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