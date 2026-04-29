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Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Westhoffstraße - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

POL-MS: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Westhoffstraße - Polizei sucht Zeugen und Verursacher
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Münster (ots)

Am Montagnachmittag (27.04.) zwischen 16:30 Uhr und 16:48 Uhr hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Westhoffstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der violette BMW stand im Unfallzeitraum auf dem Parkplatz, als ein unbekanntes Fahrzeug mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des BMW kollidierte und diesen erheblich beschädigte. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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