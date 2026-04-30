Polizei Münster

POL-MS: Nach GPS-Ortung: Polizei stellt gestohlene Fahrräder und einen E-Scooter sicher

Münster (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl am Mittwochvormittag (29.04., 09:50 bis 12:50 Uhr) in einem Hinterhof an der Windthorststraße hat ein 62-jähriger Mann aus Münster sein Pedelec orten und an der Wolbecker Straße wieder auffinden können.

Nach Angaben des Geschädigten hatte er sein Fahrrad am Mittwochmorgen in dem Hinterhof angeschlossen. Von dort entwendete es ein bislang unbekannter Täter. Als der Münsteraner den Diebstahl bemerkte, gelang es ihm, sein Pedelec dank einer GPS-Ortung verschlossen in einem Hinterhof an der Wolbecker Straße aufzuspüren. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Die hinzugerufenen Beamten händigten dem 62-Jährigen sein Pedelec wieder aus und stellten zwei weitere Fahrräder und einen E-Scooter sicher, die mit dem gestohlenen Rad zusammengeschlossen waren. Das eine der beiden weiteren Fahrräder sowie der E-Scooter waren bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Auch bei dem anderen Fahrrad gab es Hinweise auf einen Diebstahl.

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