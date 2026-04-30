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Polizei Münster

POL-MS: 89-jähriger Radfahrer bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt - Polizei gibt Sicherheitstipp

Münster (ots)

Ein 89-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen (29.04., 10:40 Uhr) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Hammer Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw am Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt. In dem Moment, als der 89-jährige Radfahrer von hinten auf dem Radweg heranfuhr, öffnete die 22-jährige Beifahrerin ihre Tür. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür kam. Rettungskräfte brachten den leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät, die Tür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff" also von innen mit der weiter im Fahrzeug befindlichen Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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