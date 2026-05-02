Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Unfall auf der A1 bei Greven - Autofahrer stirbt an Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Münster / Greven (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (02.05., 15:27 Uhr) auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Flughafen Münster/Osnabrück und Ladbergen ist ein 83-Jähriger ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 83-jährige Mann mit seinem Alfa Romeo auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Von hinten näherte sich ein 61-Jähriger mit seiner 53-jährigen Beifahrerin in einem Range Rover. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr der 61-jährige Osnabrücker auf das Heck des 83-jährigen Alfa Romeo-Fahrers auf. Der 83-Jährige geriet daraufhin mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn, durchbrach die Leitplanke und kam in der Böschung zum Stillstand. Der 83-jährige Autofahrer aus Hamburg verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 61-Jährige setzte zunächst seine Fahrt fort, fuhr dann aber auf einen nahgelegenen Rastplatz und informierte die Polizei. Rettungskräfte betreuten die beiden leicht verletzten Insassen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Einsatzkräfte stellten beide beteiligten Fahrzeuge sicher.

Die Fahrbahn in Richtung Bremen muss für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung noch bis circa 22 Uhr gesperrt bleiben.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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