Polizei Münster

POL-MS: 23-Jährige verletzt Sicherheitspersonal am Hawerkamp - Polizei nimmt Frau in Gewahrsam

Münster (ots)

Nachdem eine 23-Jährige am Freitagabend (01.05., 20:45 Uhr) vor einer Diskothek am Hawerkamp Mitarbeitende einer Security-Firma verletzt und Widerstand gegen Einsatzkräfte geleistet hat, hat die Polizei die Frau in Gewahrsam genommen.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet die Münsteranerin in einer Diskothek mit einem ihr unbekannten Mann in Konflikt. Drei Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes begleiteten die Frau aus dem Club heraus. Dabei bespuckte und schlug sie eine Mitarbeiterin, biss einen weiteren und kniff einen dritten Mitarbeiter.

Hinzugerufene Polizisten nahmen die 23-Jährige in Gewahrsam. Während der Fahrt zur Polizeiwache leistete sie starken Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, indem sie eine Beamtin kniff und versuchte, ihr einen Kopfstoß zu geben. Außerdem beleidigte sie die Polizistin. Eine Ärztin entnahm der Frau zur Ermittlung der Alkohol- und Betäubungsmittelwerte Blutproben.

Die Frau mit deutscher und mosambikanischer Staatsangehörigkeit erwarten nun Strafverfahren.

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