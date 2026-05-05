Polizei Münster

POL-MS: Auf frischer Tat ertappt - Polizisten nehmen Ladendieb vorläufig fest

Münster (ots)

Polizisten haben einen 34-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem aufmerksame Ladendetektive den mutmaßlichen Ladendieb am Montagnachmittag (04.05., 15:30 Uhr) in einem Kaufhaus an der Ludgeristraße auf frischer Tat ertappt hatten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachteten zwei Detektive den Verdächtigen dabei, wie er diverse Parfumflaschen entwendete und in seinem Rucksack verstaute. Als der 34-Jährige ohne festen Wohnsitz das Kaufhaus verlassen wollte, sprachen ihn die Detektive an. Der Beschuldigte schlug und trat nach den Männern. Um ihn an der Flucht zu hindern und weitere körperliche Angriffe zu unterbinden, brachten ihn die Detektive zu Boden und fixierten ihn. Bei dem Gerangel mit dem Tatverdächtigen wurden beide Ladendetektive leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 34-jährigen Mann mit indischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

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