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Polizei Münster

POL-MS: Einsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Castortransport von Jülich nach Ahaus - Informationsstellen für Journalistinnen und Journalisten und Bürgertelefon eingerichtet

Münster (ots)

Aktuell startet ein polizeilicher Großeinsatz in Jülich zum Schutz des Castortransportes von Jülich nach Ahaus. Für Journalistinnen und Journalisten stehen Ansprechpartner über die Hotline 0251 275-1010 zur Verfügung. Darüber hinaus ist im Bereich Jülich am Stetternicher Staatsforst, Parkplatz der Firma ETC, 52428 Jülich, eine Medienanlaufstelle eingerichtet. Für den Bereich Ahaus steht ein mobiles Betreuungsteam für Medien sowohl während der angemeldeten Versammlung als auch im weiteren Einsatzverlauf zur Verfügung. Melden Sie sich bei Bedarf über die Presse-Hotline 0251 275-1010. Die Polizei hat ein Bürgertelefon unter der Nummer 0251 275-4711 eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihrem Anliegen rund um den Einsatz unter dieser Nummer an die Polizei wenden. Außerhalb des laufenden Einsatzes ist diese Nummer von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251-275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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