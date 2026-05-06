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Polizei Münster

POL-MS: Dritter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 06.05.2026, erreichte der dritte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hatte zur sicheren Durchführung den Transport erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Er wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt.

Die im Vorfeld des Transports angezeigten vier Versammlungen verliefen störungsfrei. In Jülich und in Ahaus fanden jeweils zwei Versammlungen mit einer Gesamtteilnehmerzahl von ca. 200 Personen statt. An den Versammlungen in Ahaus nahmen in der Spitze rund 170, in Jülich ca. 10 Personen teil.

Im Anschluss an die Versammlungen in Jülich stellten Einsatzkräfte die Personalien von drei Personen fest. Die Polizei hatte zuvor Hinweise erhalten, dass die drei sich am Zaun eines Privatgeländes auffällig verhalten hatten. Unter anderem sollen sie Fotos von dem Gelände gemacht haben. Die Personen wurden nach erfolgter Identitätsfeststellung vor Ort wieder entlassen.

Erforderliche Sperrungen entlang der Transportstrecke führten zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251-275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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