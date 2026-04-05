LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten in Langenwetzendorf
Greiz (ots)
Am 02.04.2026 gegen 13:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zwischen Langenwetzendorf und Zoghaus kam es hierbei zu einer Frontalkollision eines Ford mit einem Skoda. Beide Insassen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen enstand hoher Sachschaden. Zeugen zum Unfall werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.
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