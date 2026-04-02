Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) (LK ABG) Illegale Zigaretten sichergestellt - Durchsuchungen in Gera und Altenburg (0081461/2026) - Korrektur!

Gera/Altenburg (ots)

Gera/Altenburg. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen stellten Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Gera am Mittwochabend (01.04.2026) in Gera sowie Altenburg eine größere Menge unversteuerter Tabakwaren sicher. Ein ukrainischer Mann und eine ukrainische Frau (53 und 52 Jahre) stehen im Verdacht, gewerbsmäßig unversteuerte Zigaretten sowie sogenannte "Click-Filter" verkauft zu haben. Die Tatverdächtigen wurden zuvor durch Streifenbeamte im Bereich des Sachsenplatzes in Gera bei entsprechenden Verkaufshandlungen beobachtet. Bei einer anschließenden Kontrolle sowie Durchsuchungsmaßnahmen, unter anderem in einer Wohnung in Altenburg, konnten insgesamt über 100 Stangen Zigaretten und zahlreiche "Click-Filter" ohne Steuerbanderole, Bargeld sowie Mobiltelefone und mutmaßliche Bestelllisten aufgefunden und sichergestellt werden. Der geschätzte Marktwert der Tabakwaren liegt bei über 6.500 Euro. Die weiteren Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und dem Zoll. Gegen das Gaunerpärchen wird nun wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei ermittelt. (DL)

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