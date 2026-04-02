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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Polizei Sachsen sucht nach 31-Jährigem aus Borna

Altenburg (ots)

Seit Sonntag, den 29. März wird Fabian C. aus Borna vermisst. Der Vermisste wurde letztmalig an diesem Tag gegen 8:30 Uhr gesehen, als er seine Arbeitsstelle in Nobitz verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche.

Sie finden eine ausführliche Beschreibung und eine Abbildung des Vermissten unter dem folgenden Link:

https://www.polizei.sachsen.de/de/fahndung-41157.html

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben und wissen, wo er sich aufhalten könnte. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit weisen wir auf Folgendes hin: Die Veröffentlichung der Abbildungen des Vermissten kann in folgenden Medien erfolgen: Hörfunk, Printmedien, Fernsehen und im Internet, einschließlich sozialer Medien.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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