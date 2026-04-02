Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kriminalpolizei warnt vor Trickdieben

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Die Kriminalpolizei Gera befasst sich derzeit mit einer Serie von Trickdiebstählen und möchte die Bevölkerung warnen: Die Diebe halten offenbar Ausschau nach Frauen mit teuren Halsketten, verwickeln diese in ein Gespräch und umarmen sie dann, um sich zu bedanken. Dabei werden die getragenen Halsketten geschickt gegen billigen Modeschmuck ausgetauscht. Zielgruppe der Diebe waren bisher Frauen jeden Alters. Wer selbst Geschädigter einer derartigen Handlung geworden ist oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gera zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell