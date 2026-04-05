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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallfluchten in Greiz und Arnsgrün gesucht

Greiz (ots)

Bereits am Donnerstag gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Pkw einen in der Parkgasse abgeparkten Pkw den Spiegel abfuhr. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Es entstanden 200 Euro Sachschaden.

Im Zeitraum Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 10 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Arnsgrün - Eubenberg ein Verkehrsunfall bei dem ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit drei Bäumen, einer Sitzbank und mehreren Leitpfosten kollidierte. Der Pkw verließ dann unerlaubt die Unfallstelle. Es entstanden ca. 3000 Euro Sachschaden. Der Pkw muss durch die Kollisionen erheblich beschädigt worden sein.

In beiden Fällen sollten sachdienliche Hinweise an die PI Greiz unter 093661/6210 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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