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Polizei Münster

POL-MS: Pkw touchieren auf Westfalenstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem sich zwei Pkw am Freitagvormittag (01.05.26, 11:50 Uhr) auf der Westfalenstraße touchiert haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 31-jährigen Fahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge befuhr sie die Westfalenstraße in südlicher Richtung. Kurz hinter der Kreuzung mit der Amelsbürener Straße beabsichtigte sie, auf ein Tankstellengelände zu fahren. Durch einen Rückstau auf der Westfalenstraße hielt sie in Höhe der Fußgängerampel. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Heck des Opels der 31-jährigen Münsteranerin und einem dunklen Audi. Zunächst setzten beide Fahrzeugführer ihre Fahrt fort. Im Nachgang informierte die Opel-Fahrerin die Polizei.

Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen und dem oder der weiteren Unfallbeteiligten und bittet sie, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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