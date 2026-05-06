POL-MS: Motorroller kollidiert mit Pkw in Sentrup - 62-Jährige leicht verletzt
Münster (ots)
Bei einem Unfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw auf der Kreuzung Niels-Stensen-Straße/Eupener Weg ist eine 62-jährige Münsteranerin am Dienstag (05.05., 08:40 Uhr) leicht verletzt worden.
Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Motorroller die Niels-Stensen-Straße in Fahrtrichtung Tondernstraße. Zeitgleich fuhr die 46-jährige Fahrerin eines Opels den Eupener Weg. Sie beabsichtigte, nach links auf die Niels-Stensen-Straße in Fahrtrichtung Kardinal-Von-Galen-Ring abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden. Die 62-Jährige stürzte von ihrem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.
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