Polizei Münster

POL-MS: Motorroller kollidiert mit Pkw in Sentrup - 62-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw auf der Kreuzung Niels-Stensen-Straße/Eupener Weg ist eine 62-jährige Münsteranerin am Dienstag (05.05., 08:40 Uhr) leicht verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Motorroller die Niels-Stensen-Straße in Fahrtrichtung Tondernstraße. Zeitgleich fuhr die 46-jährige Fahrerin eines Opels den Eupener Weg. Sie beabsichtigte, nach links auf die Niels-Stensen-Straße in Fahrtrichtung Kardinal-Von-Galen-Ring abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden. Die 62-Jährige stürzte von ihrem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die 46-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

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