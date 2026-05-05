Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: 27-Jähriger kommt mit Auto von der Fahrbahn ab - Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Bonn (ots)

Am späten Montagabend (04.05.2026) gegen 23:25 Uhr wurde die Bonner Polizei von einem Zeugen über einen Verkehrsunfall auf der Straße Im Mühlenbruch in Königswinter-Oberdollendorf informiert. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf traf vor Ort auf den 27-jährigen Fahrzeugführer und seine 27-jährige Begleiterin. Dazu stand der Pkw des Mannes schwer beschädigt und mit ausgelösten Airbags auf einer abschüssigen Grünfläche abseits der Straße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Unfallverursacher die Straße Im Mühlenbruch in Fahrtrichtung Hauptstraße. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erst auf der Grünfläche zum Stehen. Hierbei touchierte und beschädigte er einen Hydranten sowie eine Werbetafel. Da sich im Laufe der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 27-Jährigen ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen.

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