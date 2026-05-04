Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Geldautomat aufgebrochen - Markierungsflüssigkeit ausgetreten - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am späten Abend des 30.04.2026 (Donnerstag) gelangten unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Jakobstraße in Oberkassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Täter das Gebäude gegen 23:00 Uhr über eine rückseitige Tür. Von hier aus verschafften sie sich Zugang in die Räumlichkeiten einer dortigen Bankfiliale.

Nach aktuellem Sachstand wurde die Rückseite eines Geldautomaten aufgebrochen sowie darin befindliche Geldkassetten entwendet. Hierbei ist es nach derzeitiger Spurenlage auch zum Austritt von grüner Markierungsflüssigkeit gekommen. Nach der Spurensicherung am beschädigten Automaten durch den Erkennungsdienst übernahm das Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen.

Die Beamten bitten dabei um Zeugenhinweise: Wer in den Abendstunden des 30.04.2026 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

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