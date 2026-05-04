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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bornheim - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Freitag, den 08. Mai 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bornheim ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf der auf dem Peter-Fryns-Platz 4 in Bornheim ein und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz, Kriminalität zum Nachteil von Senioren und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit dem Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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