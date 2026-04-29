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Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Bedrohung mit Schusswaffe - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einer Bedrohung eines 28-jährigen Mannes am frühen Dienstagnachmittag (28.04.2026).

Nach dem vorliegenden Sachstand wurde der 28-Jährige, der gemeinsam mit einer 74-jährigen Beifahrerin in seinem Auto unterwegs war, gegen 13:50 Uhr von einem mit mehreren Personen besetzten Fahrzeug in der Cäsariusstraße in Königswinter ausgebremst. Als die Fahrzeuge kurzzeitig anhielten, soll einer der Insassen eine Schusswaffe gezeigt haben. Anschließend folgten die Personen dem Auto des flüchtenden 28-Jährigen in Richtung Bad Honnef.

Im Rahmen der durch die alarmierte Bonner Polizei umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurde am Dienstagabend die Wohnung eines Tatverdächtigen in Wesseling durchsucht. Die Durchsuchung erfolgte unter Einbindung von Spezialeinsatzkräften. Sie führte nicht zum Auffinden von Beweismitteln. Der Tatverdächtige wurde nicht angetroffen.

Ebenfalls am Dienstagabend wurde in Wesseling eine 27-jährige, tatverdächtige Frau, die mutmaßlich mit in dem Fahrzeug saß, vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie am Mittwochmorgen wieder entlassen. Haftgründe lagen nicht vor.

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen sowie zum konkreten Ablauf und zu den Hintergründen des Geschehens dauern derzeit noch an. Sie werden durch das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei geführt.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem oben geschilderten Geschehen in der Cäsariusstraße in Königswinter gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0228 15-0 oder per Mail unter kk11.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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