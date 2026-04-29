Polizei Bonn

POL-BN: Demonstrationen am Tag der Arbeit in Bonn

Bonn (ots)

Am Freitag (01.05.2026), dem Tag der Arbeit, finden in Bonn mehrere Kundgebungen und Demonstrationen im Stadtgebiet statt.

Der "Deutsche Gewerkschaftsbund" erwartet ca. 250 Teilnehmende zu einer Demonstration zu dem Thema "Tag der Arbeit - 1. Mai", die um 10:30 Uhr vor dem DGB-Haus auf der Endenicher Straße beginnt. Die Versammlung bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Endenicher Straße, Viktoriabrücke, Hochstadenring, Vorgebirgsstraße, Maxstraße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse.

Die Versammlung endet gegen 12:00 Uhr am Marktplatz. Hier findet eine Anschlusskundgebung statt, zu der etwa 500 Teilnehmende erwartet werden und die gegen 15:00 Uhr endet.

Der Verein "IBUKA Deutschland - Erinnerung und Gerechtigkeit e.V." erwartet ca. 50 Teilnehmende für eine Demonstration zu dem Thema "Gedenkmarsch zur Erinnerung an die Opfer des Völkermords an den Tutsi in Ruanda 1994", die gegen 12:30 Uhr am Münsterplatz startet. Anschließend bewegt sich der Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Remigiusstraße, Remigiusplatz, Acherstraße, Dreieck. Gegen 13:30 Uhr endet die Demonstration auf dem Münsterplatz.

Bis zu 200 Teilnehmende erwartet das "Internationalistische 1. Mai Bündnis" zu einer Demonstration ohne Aufzug zu dem Thema "Internationalistischer 1. Mai". Die Versammlung findet von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr am Frankenbadplatz statt.

Die Polizei wird die Versammlungen begleiten. Auf den Aufzugswegen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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