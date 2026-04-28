Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Heiderhof: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - 67-jährige Radfahrerin verletzt

Bonn (ots)

Am Donnerstagmittag (23.04.2026) kam es im Bereich Heiderhofring/Goldbergweg in Bonn-Heiderhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 67-jährigen Pedelec-Fahrerin.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 67-Jährige zur Unfallzeit gegen 13:30 Uhr den Heiderhofring und beabsichtigte nach links in den Goldbergweg abzubiegen. Ein Pkw, der in diesem Moment aus dem Goldbergweg heraus nach links abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision, in deren Folge die 67-Jährige zu Boden stürzte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Akazienweg fort. Die Radfahrerin wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Hyundai SUV mit Bonner Städtekennung gehandelt haben. Mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen oder den flüchtigen Hyundai am Donnerstag beobachtet haben, werden gebeten, unter der 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de Kontakt mit dem Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei aufzunehmen.

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