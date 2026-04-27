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Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: 50-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Bornheim (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Samstag (25.04.2026) für einen 50-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 18:45 Uhr versucht haben, Werkzeug im Wert von rund 735,- Euro aus einem Baumarkt an der Alexander-Bell-Straße in Bornheim zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.

Hinzugerufene Beamte der Polizeiwache Bornheim nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Der 50-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist und im Verdacht steht, am 20.04.2026 in einer anderen Baumarkt-Filiale Ware für rund 900,- Euro gestohlen zu haben, wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn aufnahm.

Am Sonntag (26.04.2026) wurde der Tatverdächtige dann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Eildienstrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 50-Jährigen, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

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Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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