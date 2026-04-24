Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration mit Aufzug am 24.04.2026

Bonn (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) findet im Bonner Zentrum eine Demonstration mit dem Thema "Klimastreik zum bundesweiten Anti-Gas-Aktionstag" statt. Zu dieser Demonstration erwarten die Veranstalter rund 300 Teilnehmende. Die Versammlung beginnt um 15:00 Uhr auf dem Hofgarten. Von dort aus ist folgender Aufzugsweg vorgesehen:

Regina-Pacis-Weg, Adenauerallee, zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Rheingasse, Belderberg, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Stiftsplatz, Kölnstraße, Breite Straße, Elisabeth-Selbert-Platz, Sterntorbrücke, Friedensplatz, Sternstraße, Dreieck, Acherstraße, Remigiusplatz, Bischofsplatz, Stockenstraße, Regina-Pacis-Weg

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 19:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Hofgarten. Für die Dauer des Aufzuges muss mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

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