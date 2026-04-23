Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Parkende Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einem Verkehrsunfall in Bornheim in der Nacht zu Donnerstag (23.04.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein Fahrzeug zur Unfallzeit gegen 02:18 Uhr zwei am rechten Fahrbahnrand auf der Vinkelgasse (Höhe Hausnummer 13) parkende Autos beschädigt. Das Unfallfahrzeug befuhr dabei die Vinkelgasse in Fahrtrichtung der Straße Ploon. Eine Zeugin hatte zur angegebenen Unfallzeit einen lauten Knall wahrgenommen, das Geräusch aber nicht einem Verkehrsunfall zugeordnet. Die Schäden an den Pkw sind den Fahrzeughaltern dann am Morgen aufgefallen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten auch Teile des Verursacherfahrzeuges sichergestellt werden. Demnach handelt es sich dabei um einen Lkw bzw. Transporter der Firma MAN. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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