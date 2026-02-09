Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geschwindigkeit an Gefahrenstelle überwacht - etwa ein Drittel zu schnell

Ernüchternd fällt die Bilanz von Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 313 bei Sigmaringen aus. Polizeibeamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen überwachten am Samstag die Geschwindigkeit, die im Bereich der von Inzigkofen kommenden Einmündung und dortigen Stoppstelle auf 70 km/h begrenzt ist. Zwischen 10.25 Uhr und 13 Uhr passierten insgesamt etwa 450 Fahrzeuge den Bereich von Krauchenwies kommend, wovon 144 Verkehrsteilnehmende, also fast ein Drittel, zum Teil erheblich zu schnell unterwegs waren. Ein unrühmlicher Spitzenreiter wurde mit rund 140 km/h geblitzt. Er und weitere elf der Temposünder müssen zusätzlich zu einem empfindlichen Bußgeld und Punkten im Verkehrssünderregister auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Bußgeldstelle wird sich nun mit den angezeigten Fällen befassen.

Bad Saulgau

Einbruch Trampolinhalle

Mit brachialer Gewalt haben sich unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Sonntag Zutritt zu einer Trampolinhalle in der Schützenstraße verschafft. Mit einer Betonplatte und massiven Steinen warfen sie die Verglasung der Halle ein und waren dabei offenbar auf der Suche nach Bargeld. Im Inneren durchwühlten sie die Theke und öffneten mehrere Spielautomaten mit einem Winkelschleifer. Bei einem der Automaten gelangten sie an das Münzgeld und suchten daraufhin das Weite. Insgesamt richteten die Einbrecher bei ihrem Vorgehen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Scheer

Auseinandersetzung nach gefährlichem Überholmanöver

Ein 22-Jähriger soll am Sonntagabend eine Autofahrerin zunächst gefährlich überholt und sie im Anschluss verbal attackiert haben. Der junge Mann war auf der B 32 von Mengen kommend in Richtung Scheer unterwegs und setzte trotz Gegenverkehrs zum Manöver an. Sowohl der Entgegenkommende als auch die 46-Jährige mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Kurz darauf soll der 23-Jährige die Frau ausgebremst haben. In der Donaustraße kamen beide zum Stehen, woraufhin die 46-Jährige das Gespräch zu ihrem Gegenüber suchte. Anstatt Einsicht zu zeigen, soll der Mann mit Beleidigungen und drohenden Worten reagiert haben. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Etwa 1,3 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 57-jährigen Autofahrer an, als er am Sonntag gegen 21.45 Uhr auf der L 194 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf von der Polizei kontrolliert wurde. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und stellten die Schlüssel seines Wagens sicher. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf den 57-Jährigen zu.

