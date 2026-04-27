Polizei Bonn

POL-BN: Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub in Bonn-Plittersdorf - Unbekannter raubt Bargeld von 13-Jährigem

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Straßenraub, der sich am Sonntagabend (26.04.2026) in Bonn Plittersdorf ereignet hat.

Zur Tatzeit gegen 19:15 Uhr hatte ein 13-Jähriger einen Bus der Linie 611 an der Haltestelle Kennedyallee verlassen. Gemeinsam mit dem Jugendlichen stieg ein bislang unbekannter Mann aus, der den 13-Jährigen bereits im Bus angesprochen hatte. Der Mann trat erneut an den Jungen heran und bat ihn, ihm 20 Euro auszuhändigen. Der Bitte kam der 13-Jährige nach. Daraufhin packte der Täter den Jugendlichen am Arm und entwendete aus seiner Jackentasche seine Geldbörse, aus der er dann Bargeld entnahm. In der Folge flüchtete der Unbekannte in Richtung der Prinz-Löwensteinstraße.

Die Tat wurde später am Abend auf der Polizeiwache Bad Godesberg zur Anzeige gebracht.

Zu dem Täter liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor:

- Etwa 20-25 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, dunkle nach Hinten gelegte Haare, leichte Gesichtsbehaarung, trug einen grauen Pullover der Marke "Essential", eine schwarze Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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