Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungs- und Kontrolltag: Rund 100 Einsatzkräfte im Großeinsatz

Bonn (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) kontrollierte die Bonner Polizei zusammen mit verschiedenen Ämtern der Stadt Bonn und dem Zoll bei einem Großeinsatz im Zuständigkeitsbereich. Ziel des Einsatzes waren die Bekämpfung der Eigentums-, Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Erhöhung des Fahndungs- und Kontrolldrucks an Einsatzschwerpunkten. Hier lagen insbesondere der Bonner Hofgarten und der Stadtteil Tannenbusch im Fokus der Maßnahmen.

Insgesamt wurden im Einsatzzeitraum 168 Personen und 80 Fahrzeuge kontrolliert. Dies führte in sechs Fällen zur Fertigung von Strafanzeigen und in neun Fällen zur Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Gegen sieben Personen wurden im Laufe des Einsatzes Platzverweise ausgesprochen. Im Rahmen von Verkehrskontrollmaßnahmen wurden 30 Verwarngelder aufgrund von Verkehrsdelikten erteilt. Bei der Durchführung der Personenkontrollen ergaben sich in zwei Fällen Hinweise auf offene Haftbefehle. Während einer der Männer die noch offene geforderte Summe vor Ort bezahlen konnte, wurde ein 44-Jähriger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein 27-Jähriger algerischer Staatsbürger wurde im Hofgarten nach einem beobachteten Drogenhandel vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird auch aufgrund des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt. Er wird im Laufe des heutigen Tages (24.04.2026) in eine Abschiebehaftanstalt gebracht.

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