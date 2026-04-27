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Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem und vollendetem Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Königswinter (ots)

Nach zwei Einbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in Königswinter-Ittenbach hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zur Tatzeit am vergangenen Freitag (24.04.2026), von 07:15 Uhr bis 16:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Königswinterer Straße.

Dort öffneten sie eine lediglich geschlossen Wohnungstür im ersten Obergeschoss und durchsuchten die Räume der Wohnung einbruchstypisch. Was die Einbrecher aus der Wohnung entwendeten, steht zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest.

Im Dachgeschoss des Hauses gingen die Täter eine weitere Wohnung an. Die verschlossene Wohnungstür hielt aber den Versuchen stand, in die Wohnung zu gelangen.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den beiden Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei warnt:

Verschließen Sie immer Haus- bzw. Wohnungstür, wenn sie ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen. Nicht verschlossene Türen sind für Einbrecher gegebenenfalls leicht zu öffnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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