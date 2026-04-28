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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall - 79-jährige Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag (24.04.2026) in Bad Godesberg die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 17:20 Uhr hatte eine 79-jährige Fahrradfahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand die Koblenzer Straße von der Bonner Straße aus kommend befahren. Hier touchierte der Fahrer eines E-Scooters das Fahrrad der Frau, die daraufhin zu Boden stürzte. Nach einer kurzen Entschuldigung fuhr der Unfallverursacher in Richtung Kurpark davon, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz verletzt und zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen bei den in Frage kommenden E-Scooter-Verleihern dauern an. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

Er kann nach bisherigen Angaben wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, etwa 16 - 18 Jahre alt, schwarze lockige Haare, fuhr mit einem E-Scooter mit roter Schrift, wurde von einem weiteren E-Scooter-Fahrer begleitet.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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