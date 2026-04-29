Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Kripo bittet um Hinweise nach Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Dienstag (28.04.2026) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Viktor-Schnitzler-Straße in Mehlem ein.

Zur Tatzeit zwischen 07:15 Uhr und 18:00 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die betroffene Wohnung wurde diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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