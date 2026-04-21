Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 14-Jährige aus Limeshain wieder freiwillig zurück

Gießen (ots)

Die seit Freitag, 17. April 2026 vermisste 14-Jährige aus Limeshain ist wieder freiwillig nach Hause zurück gekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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