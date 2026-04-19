Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: LK Wetterau: Vermisste 13-Jährige ist wieder da.
Gießen (ots)
Friedberg: Die seit Samstag, 18.04.2026, vermisste 13-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.
T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)
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