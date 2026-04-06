Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der L3188 bei Ilbenstadt

Gießen (ots)

Am Montag, 06. April 2026 ereignete sich gegen 15.13 Uhr ein folgenschwerer Unfall auf der L3188 zwischen Ilbenstadt und Stammheim. Eine 40-Jährige Deutsche aus Florstadt befuhr die L3188 mit ihrem Pkw aus Richtung Ilbenstadt in Richtung Stammheim. Ein 22-Jähriger Deutscher aus Atzbach befuhr die L3188 mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam die 40-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Fahrzeug des 22-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Rückenbereich und wurde durch einen Rettunghubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt am Main verbracht. Der 22-Jährige bleib nach derzeitigen Stand unverletzt. Die L3188 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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