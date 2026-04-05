Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 61- Jähriger Vermisster wohlbehalten aufgefunden
Gießen (ots)
Der seit Sonntag, 05. April 2026 gg. 05.00 Uhr vermisste 61-Jährige aus Gladenbach konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen wohlbehalten durch eine Streife der Pst. Biedenkopf aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.
C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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