Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: 74-jährige Vermisste wieder da
Gießen (ots)
Die seit Samstag, 04.April 2026 vermisste 74-Jährige aus Biebertal-Vetzberg ist wieder da. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
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