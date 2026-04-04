Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 74-jährige Vermisste wieder da

Gießen (ots)

Die seit Samstag, 04.April 2026 vermisste 74-Jährige aus Biebertal-Vetzberg ist wieder da. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

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