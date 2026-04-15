Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 16-Jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Die seit Mittwochnachmittag, 15. April 2026 vermisste 16-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

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