Polizei Bonn

POL-BN: Rhein in Flammen 2026: Erste Bilanz der Bonner Polizei

Bonn (ots)

Bei warmen Temperaturen, aber wechselhaftem Wetter gab es für die Bonner Polizei bei "Rhein in Flammen" am Samstag (02.05.2026) nur wenig Grund zum Einschreiten. "Wir blicken auf einen überwiegend ruhigen Großeinsatz zurück. Wie angekündigt sind wir frühzeitig und konsequent eingeschritten. Dieses Vorgehen hat sich auch in diesem Jahr wieder bewährt", so die Einsatzleiterin, Polizeidirektorin Petra Evenschor.

Bis 01:50 Uhr musste nur ein Mann zur Durchsetzung eines der insgesamt sechs (6) erteilten Platzverweise in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht werden.

Der 22-Jährige wurde um 23:25 Uhr im Bereich der Technobühne angetroffen. Kurz zuvor war bereits ein Platzverweis gegen ihn ausgesprochen worden, da er aggressiv aufgetreten war und "pöbelte". Nachdem der Mann dem Platzverweis nicht folgte, wurde er in Gewahrsam genommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Hierbei leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Auf den Plan gerufen wurde die Polizei ansonsten insgesamt wegen zwei (2) Körperverletzungsdelikten und einer (1) Bedrohung. Zu den Delikten wurden Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

Auf einer Wiese am Auensee kam es gegen 15:35 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt. Dort hatte ein Unbekannter einen 50-jährigen Mann im Rahmen eines verbalen Streitgeschehens gegen die Rippen geschlagen. Der Unbekannte konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter der 0228 15-0 entgegen.

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellten Kriminalitätszahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

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