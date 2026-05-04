Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch/Buschdorf: Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung: 37-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.04.2026) gelang der Bonner Polizei gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften (SEK) die Festnahme eines mit Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung gesuchten Mannes in Bonn-Buschdorf. Der 37-Jährige war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von 20 und 22 Jahren in einem Auto unterwegs.

Im Zusammenhang mit diesem Tatkomplex wurde auch in Bonn-Tannenbusch ein 35-Jähriger vorläufig festgenommen.

Der 37-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die anderen drei Männer wurden nach dem Abschluss der Maßnahmen vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

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