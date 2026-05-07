Polizei Münster

POL-MS: Nach sexuellem Übergriff im Bereich des Aasees - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01.05., gegen 0:30 Uhr) kam es im Bereich des Aasees zwischen dem Tretbootverleih und einem Restaurant an der Himmelreichallee zu einem sexuellen Übergriff gegenüber einer 29-jährigen Münsteranerin.

Die Frau hatte sich in eine mobile Toilettenkabine begeben, welche für den Tanz in den Mai oben an den Treppen zur Himmelreichallee aufgestellt waren.

Ein bislang unbekannter Täter öffnete die Tür und belästigte die Frau sexuell während ihres Toilettengangs. Die Frau konnte sich vom Täter entfernen und zu ihren Bekannten flüchten, mit denen sie im Bereich der Gaststätte auf einem kleinen Hügel auf einer Bank saß. Nach ihrer Aussage kam wenige Minuten nach der Tat der bislang Unbekannte in Begleitung mehrerer "südländisch" aussehender Personen in ihre Richtung. Daraufhin entfernten sich die 29-Jährige und ihre Begleiter von der Örtlichkeit und informierten die Polizei.

Der unbekannte Täter soll deutsch bzw. "westeuropäisch" ausgesehen haben. Er war circa 1,85 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und hatte blonde, kurze Haare als "Igelschnitt". Er trug weder Brille noch Bart und war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Jogginganzug der Marke "Adidas" bekleidet.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Münster telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-0 und auf jeder Polizeiwache entgegen.

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