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Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht an der Wienburgstraße - Lkw-Fahrer und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (05.05., 12:41 Uhr) ist es auf der Wienburgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der der Fahrer eines Lkw flüchtete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte mit seinem Lkw auf der Wienburgstraße in Richtung Meßkamp unterwegs, als sich die rechte Hecktür öffnete und gegen ein geparktes Auto schlug. Dabei beschädigte sie dies. Ein Fahrer eines hinter dem Fahrzeug fahrenden Lkw hupte, um den Mann auf den Unfall aufmerksam zu machen.

Der Unbekannte fuhr zunächst weiter, hielt später in der Kurve zum Meßkamp aber an und schloss seine Hecktür.

Ein weiterer Zeuge beschrieb das flüchtige Fahrzeug als einen kleineren Lkw, circa 7,5-Tonner, mit einer blauen Plane und einer orangefarbenen Schrift. Es soll sich um einen männlichen Fahrer handeln.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und den flüchtigen Lkw-Fahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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