Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 13.05.2026 - Lockerer Austausch mit den Verkehrssicherheitsberatern

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (13.05, 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Die Verkehrssicherheitsberater haben bei diesem Termin kein besonderes Thema hervorgehoben, sondern möchten stattdessen in einen lockeren Austausch kommen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell