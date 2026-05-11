Polizei Münster

POL-MS: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeug-Rennens auf der Grevener Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am späten Samstagabend (09.05., 22:25 Uhr) zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Münsteraner Norden gefahren sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein schwarzer und ein ihm folgender roter Mercedes an der Kreuzung Meßkamp/Grevener Straße Richtung Innenstadt auf. Als die Beamten versuchten, die Fahrzeuge anzuhalten, beschleunigten beide Fahrer ihre Pkw und bogen in unterschiedliche Nebenstraßen ab. Der Fahrer des schwarzen Mercedes flüchtete. Der rote Mercedes verunfallte während der Flucht durch den Rigaweg mit einem entgegenkommenden und zwei geparkten Fahrzeugen. Daraufhin verließ der Fahrer das Fahrzeug und lief in eine Kleingartenanlage an der Gasselstiege Richtung Steinfurter Straße.

Nach Angaben der Beamten soll der Flüchtige zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und "dunkelhäutig" gewesen sein sowie Dreadlocks, weiße Sneaker, ein weißes Oberteil und Jeans getragen haben.

Ein Hubschrauber unterstützte die Suche nach dem Fliehenden.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug, ein Mietfahrzeug mit einem Kennzeichen aus Unna, sicher. Im Innenraum des Mercedes sowie auf dem Fluchtweg des Fahrers fanden sie zudem Betäubungsmittel und stellten auch diese sicher.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Mercedes-Fahrern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

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