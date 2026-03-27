Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Korrektur zum Beitrag "Festnahme nach Durchsuchungsmaßnahmen" vom 27.03.2026
Sonneberg (ots)
Entgegen der Meldung, fanden die Durchsuchungsmaßnahmen bereits am 25.03.2026 statt.
Wir bitten diesen kleinen Fehler zu entschuldigen.
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