LPI-SLF: Korrektur zum Beitrag "Festnahme nach Durchsuchungsmaßnahmen" vom 27.03.2026

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 25.03.2026 gegen 08.30 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Lutherstraße und der Schillerstraße in Salfeld. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer der Fahrzeuge, 36 und 83 Jahre, leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beine Fahrzeugen. Die genaue Unfallursache wird momentan noch ermittelt. Rückfragen ...

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