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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zum Beitrag "Festnahme nach Durchsuchungsmaßnahmen" vom 27.03.2026

Sonneberg (ots)

Entgegen der Meldung, fanden die Durchsuchungsmaßnahmen bereits am 25.03.2026 statt.

Wir bitten diesen kleinen Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504 E-Mail:
presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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