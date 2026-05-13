Polizei Münster

POL-MS: 34-Jähriger nach Rangelei am Maifeiertag schwer verletzt - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Münster (ots)

Bereits in der vorletzten Woche ist in der Nacht von Freitag (01.05.) auf Samstag (02.05., 01:45 Uhr) ein 34-Jähriger bei einer Rangelei mit einem 32-jährigen Türsteher vor einer Bar an der Münzstraße schwer verletzt worden. Im Zuge der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei nun weitere Zeugen um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 34-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden haben. Als ihn der Türsteher der Bar aufforderte, die Örtlichkeit zu verlassen, kam es zu einer Rangelei zwischen den Männern, in deren Verlauf der 32-Jährige den 34-Jährigen von sich wegstieß. Der 34-Jährige stürzte auf die Fahrbahn der Münzstraße und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Streifenwagenbesatzung, die auf der Münzstraße vom Schlossplatz aus in Fahrtrichtung Buddenturm unterwegs war, wurde auf den am Boden Liegenden aufmerksam. Zeugenaussagen zufolge soll der 32-Jährige mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit unmittelbar nach dem Sturz Erste Hilfe geleistet haben. Ein Rettungswagen brachte den 34-jährigen Mann mit lettischer Staatsangehörigkeit ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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