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Polizei Münster

POL-MS: Zwei Pkw-Brände in Aaseestadt - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem am frühen Mittwoch (13.05., 01:17 Uhr) in Aaseestadt zwei Autos gebrannt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzten unbekannte Täter die beiden Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Goerdelerstraße vermutlich vorsätzlich in Brand. Der Chrysler und der Opel brannten vollständig aus. Die Feuerwehr löschte beide Fahrzeuge.

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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